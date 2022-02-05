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مأدبة غداء رئيس الصين تجمع الرئيس السيسي وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحدة

السبت، 05 فبراير 2022 10:22 ص
مأدبة غداء رئيس الصين تجمع الرئيس السيسي وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحدة الرئيس السيسي وأمير قطر
كتب محمد الجالى

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أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من عمران خان رئيس وزراء باكستان، والرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني "شي جين بينج" صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.
 
مأدبة غداء الرئيس الصيني تجمع الرئيس السيسى وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحد (1)
 
مأدبة غداء الرئيس الصيني تجمع الرئيس السيسى وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحد (2)
 
مأدبة غداء الرئيس الصيني تجمع الرئيس السيسى وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحد (3)
 
مأدبة غداء الرئيس الصيني تجمع الرئيس السيسى وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحد (4)
 
مأدبة غداء الرئيس الصيني تجمع الرئيس السيسى وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحد (5)
 
مأدبة غداء الرئيس الصيني تجمع الرئيس السيسى وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحد (6)
 
مأدبة غداء الرئيس الصيني تجمع الرئيس السيسى وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحد (7)
 
مأدبة غداء الرئيس الصيني تجمع الرئيس السيسى وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحد (8)
 
مأدبة غداء الرئيس الصيني تجمع الرئيس السيسى وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحد (9)
 
مأدبة غداء الرئيس الصيني تجمع الرئيس السيسى وأمير قطر وبن زايد وسكرتير الأمم المتحد (10)
 

 


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