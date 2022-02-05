اليوم السابع
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"قطاع المرور" يحرر 860 ألف مخالفة مرورية خلال شهر

السبت، 05 فبراير 2022 09:30 م
"قطاع المرور" يحرر 860 ألف مخالفة مرورية خلال شهر الدائري
كتب محمود عبد الراضي

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وجه قطاع المرور حملات مكبرة أسفرت عن ضبط (860340) مخالفة مرورية متنوعة، والمرور على عدد (905) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3886) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (17) منهم، فحص (3794) مركبة تبين مخالفة (158) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (20415) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (1182) سائق منهم.

وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (1940 سيارة –  214دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :- تم ضبط (80419) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة، وذلك خلال شهر.

 


المرور

حملات مرورية

حوادث

مخالفات

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