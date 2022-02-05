اليوم السابع
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قبول طلبات راغبى العمل على 81 فرصة براتب يصل 5 آلاف جنيه بالبحر الأحمر اليوم

السبت، 05 فبراير 2022 09:40 ص
قبول طلبات راغبى العمل على 81 فرصة براتب يصل 5 آلاف جنيه بالبحر الأحمر اليوم وزارة القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

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تبدأ مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر اليوم في قبول طلبات الراغبين في شغل 81 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية  في مجال الفندقة، برواتب تتراوح بين  2400 جنيه إلى 5000 جنيه ، للمؤهلات المتوسطة ، خبرة وبدون.
 
أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى  أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
 
ومن جانبه، قال سعيد عبد الراضي مدير المديرية، إن الوظائف المطلوبة هي: مساعد رئيس صف، ومضيف بالمطعم، ومضيف بالبار، ومساعد مضيف مطعم ، ومساعد مضيف بالبار ، وعامل كافتيريا العاملين ، وطباخ أول ، وطباخ ثاني، وطباخ ثالث، وعامل تجهيز وتحضير ، ومشرف غرف، ومساعد رئيس قسم بالمطبخ ، ومشرف أدوار ، ومشرف غرف، وفني بلاط، وعامل زراعة، وعامل مغسلة ، وفنى بلاط .
 
وأوضح مدير المديرية، أنه على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مكتب العمل شارع 47  بمدينة مرسى علم.
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر

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