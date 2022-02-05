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فيس بوك يحجب صورة الطفل المغربى ريان

السبت، 05 فبراير 2022 06:15 م
فيس بوك يحجب صورة الطفل المغربى ريان الطفل ريان
كتب آسر أحمد

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حجب وقع فيس بوك، صورة الطفل المغربي ريان، التي التقطت له بعدما سقط في البئر الذي بلغ عمقه 32 مترًا، وسرعان ما انتشرت صورة الطفل عبر منصة فيس بوك، إلا أن الإدارة قررت حجب الصورة وإدراجها ضمن الصور التي لا يمكن نشرها.

فيس بوك بعد حجب الصورة
فيس بوك بعد حجب الصورة

أعلنت وسائل إعلام مغربية، أن رجال الإنقاذ المغربيون، تمكنوا من الوصول إلى مكان تموضع الطفل المغربى ريان فى البئر العميقة التى سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي، بحسب وسائل إعلام مغربية.

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق فى منتصف بئر لا يتجاوز قطرها 30 سم، فى ضواحى مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

وتنتظر سيارة إسعاف، بطاقم طبى يرأسه طبيب مختص فى الإنعاش، خروج الطفل ريان الذى سقط فى ثقب مائى بالقرب من منزله بمنطقة تمروت.

كما أفادت وكالة "فرانس برس" بأن رجال الإنقاذ دخلوا منذ لحظات النفق لإخراج ريان.

تستعد الشرطة المغربية فى مركز سبت تمروت، بإقليم شفشاون، لإخراج الطفل ريان الذى سقط فى بئر بالقرب من منزله.

بحسب موقع هسبريس المغربى فقد انتشرت القوات الشرطية بالمنطقة، حيث تم إنشاء “ممر أمنى” لضمان إخراج الطفل ريان فى "ظروف سلسة" مع تجمهر المئات.

 


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انقاذ الطفل ريان

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