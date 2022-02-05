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فصل مغذى الكهرباء بمغاغة المنيا لأعمال الصيانة الدورية اليوم.. اعرف التفاصيل

السبت، 05 فبراير 2022 01:00 ص
فصل مغذى الكهرباء بمغاغة المنيا لأعمال الصيانة الدورية اليوم.. اعرف التفاصيل قطع الكهرباء - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت الوحدة المحليه لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، أن اليوم سيجرى فصل مغذى شلبى عن عدد من المناطق، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وقد نبهت الوحدة المحلية فى بيان لها، أن ذلك الفصل سيستمر حتى نهاية الأعمال والتوصيل فى نفس يوم فصل المغذى.

وجاء بيان الوحدة المحلية، انه ينبه على سكان المناطق التاليه بأنه سيتم فصل مغذى شلبي، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المغذى حسب البرنامج وذلك اليوم السبت فى الساعة الثامنة صباحا والتوصيل فى نفس اليوم.

وذكر البيان أن المناطق التى سيتم الفصل عنها هى:

شارع الكنيسة ـ شارع مدرسة الأقباط ـ الضرائب العامة ـ شارع الجمهورية الشرقى ـ مدرسة الإعدادية بنات ـ تحت البرج والسمسطاوى ـ مدرسة التوفيق ومدرسة سان مارك ومعهد الحافظ وعزبة مجلى وأمام جامع بدران والإصلاح الزراعى القديم وأمامه.


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