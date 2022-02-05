فصل التيار الكهربائى عن مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.



وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن سيجرى فصل التيار الكهربى عن مناطق تقسيم الإنتر 1، والهمبرا 1،2، وهاواى، وجراند بلازا، والصرف الصحى، وذلك اليوم السبت من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.