فصل التيار الكهربائى عن مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن سيجرى فصل التيار الكهربى عن مناطق تقسيم الإنتر 1، والهمبرا 1،2، وهاواى، وجراند بلازا، والصرف الصحى، وذلك اليوم السبت من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.
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