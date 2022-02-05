طقس الخليج.. غائم جزئيا على الإمارات والبحرين وموجه باردة تضرب السعودية

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج لليوم الأربعاء، فى السطور التالية:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم موجه باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على معظم مناطق المملكة تؤدي إلى تدنى في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران وسماء غائمة جزئيا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مساءً تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وحركة الرياح: شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 55 كم/س. والموج في الخليج العربي: خفيف إلى متوسط ويضطرب إلى شديد الاضطراب مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:53 والمد الثاني عند الساعة 05:03 والجزر الأول عند الساعة 09:41 والجزر الثاني عند الساعة 22:22. وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط يضطرب ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:45والمد الثاني عند الساعة 00:57 والجزر الاول عند الساعة 18:31والجزر الثاني عند الساعة 07:38.

الكويت

ليلًا مائل للبروده إلى بارد وغائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 10 - 50 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا . نهارًا إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة ومعتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

البحرين