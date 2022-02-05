ضبط 1336 قضية تموينية متنوعة فى حملات رقابية

كتب محمود عبد الراضي

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية حملة تموينية، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (35) قضية مختلفة، أبرزها ضبط (2 طن نخالة خشنة تستخدم فى عمليات التصنيع – ا طن ذرة صفراء تستخدم فى عمليات التصنيع – 2 طن ذرة صفراء مجروشة معبأة فى شكائر – 1000 شيكارة فارغة لتعبئة المنتجات) بدون بيانات وتصنع بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها) ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع أعلاف كائن بدائرة مركز شرطة المنزلة.

ونجحت الجهود في ضبط (700 لتر كلور معبأة داخل تانك – 300 لتر معطر ملابس معبأة داخل تانك) بدون ترخيص وبدون بيانات وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع منظفات صناعية كائن بدائرة مركز شرطة منية النصر)، وضبط (600 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير ومحظور تداولها وتصرف من خلال البطاقات الزراعية للحائزين بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق سعر الدعم والإستيلاء على المال العام) ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية كائن بدائرة مركز شرطة بنى عبيد).

ونجحت شرطة التموين في ضبط (1336) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (424 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (62,800طن – 226 بطاقة، وضبط (30 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (87,649 طن – 51609 عبوة – 3 قطعة، وضبط (32 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (27,381طن، وضبط (23 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (20,700 طن – 2989 عبوة – 22802 قطعة - 2500 لتر- 2000متر، وضبط (35 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (34300 لتر – 05إسطوانة).

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3623) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (11979) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (211) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط (142) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق في ضبط (1305) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (31) قضية ، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1429) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (174) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.