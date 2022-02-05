ضبط كمية من الدقيق والمقرمشات داخل مصنع بدون ترخيص في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمركزى رشيد وكوم حمادة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2350 كيلو مقرمشات ودقيق داخل مصنع يدار بدون ترخيص بالإضافة إلى آلاف العبوات الفارغة المعدة للتعبئة والتغليف.

وبالمرور على مركز ومدينة رشيد تم ضبط محل لحيازته وعرضه للبيع والتداول 168 عبوة مشروبات روحية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم ضبط قائد تروسيكل لتجميعه دون وجه حق 15 أسطوانة غاز منزلية بغرض الاتجار بدون ترخيص ولإعادة البيع مرة أخري للحصول علي هامش ربح غير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.