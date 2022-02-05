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حقيقة تعرض جزيرة مدغشقر لعاصفة تعتبر الأقوى على الكوكب وتأثيرها على مصر

السبت، 05 فبراير 2022 04:41 م
حقيقة تعرض جزيرة مدغشقر لعاصفة تعتبر الأقوى على الكوكب وتأثيرها على مصر جزيرة مدغشقر
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه في ظل وقوع نصف الكرة الجنوبي في فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة المحيط واختلاف اتجاه الرياح تتكون الأعاصير في هذه الفترة هناك.
 
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه وفي ظل الأحوال الاقتصادية الذي تعيش فيه جزيرة مدغشقر فهي تتعرض الآن لسلسة من الأعاصير الجوية التي تؤدى إلى الكثير من الوفيات والدمار فى البلاد.
 
وتابعت: ما زالت تعانى جزيرة مدغشقر فى المحيط الهندى من الموت والدمار الذى أحدثه الإعصار المدارى آنا الأسبوع الماضي، وتستعد مدغشقر لإعصار خطير آخر يضرب البلاد.
 
وتؤثر علي الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة عاصفة تعتبر أقوى عاصفة على الكوكب بسبب تسارع مخيف في الشدة بين عشية وضحاها، وهي تعادل الآن إعصارًا من الفئة 4 في المحيط الأطلسي مع رياح مستدامة تقترب من 145 ميلاً في الساعة (230 كم / ساعة) وارتفاع أمواج يصل الي 12 مترا وكميات كبيرة من الأمطار.
 
ويقع إعصار باتسيراي المداري (بات سي راي) شمال الجزر البركانية لموريشيوس ولا ريونيون مع تنبؤات تشير إلى احتمال وقوع مدمر على الساحل الشرقي لمدغشقر في نهاية هذا الأسبوع.
 
وطمأنت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه لا يوجد تأثير لهذه الأعاصير على مصر .
 
 
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مدغشقر

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