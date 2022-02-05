اليوم السابع
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السبت، 05 فبراير 2022 05:01 م
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حبس موظفة ومهندس لممارستهما أعمالا منافية للآداب ببنها

السبت، 05 فبراير 2022 03:37 م
حبس موظفة ومهندس لممارستهما أعمالا منافية للآداب ببنها حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شاب وفتاة داخل شقة في مركز بنها يمارسان أعمالا منافية للآداب، حيث كانت الفتاة تقوم بتصوير مقاطع فيديو مع الشاب الذي يعمل مهندسا، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت التحفظ على الفيدويوهات المضبوطة على هاتف المتهمة، وإرسالها إلى الجهات المختصة لفحصها.
 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث الآداب بقيام فتاة وشاب بممارسة أعمالا منافية للآداب فى إحدى الشقق بمنطقة كفر سعد، بدائرة مركز بنها، وتم ضبط هاتف محمول ملك المتهمة تقوم بتصوير نفسها أثناء ممارسة العلاقة الآثمة مع المتهم الثاني.
 
جرى تشكيل قوة كبيرة من ضباط المباحث ومداهمة الشقة، وتم ضبط المتهمة "س"، 29 سنة، موظفة في إحدى الشركات، والمتهم "أ"، 29 سنة، مهندس.
 
وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز الهاتف المحمول وعليه الفيديوهات المصورة.
 
 
 

 


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