جهات التحقيق تستمع للشهود فى حادث حى الزمالك وتأمر بتفريع كاميرات المراقبة

كتب كريم صبحى

استمعت جهة التحقيق المختصة لأقوال عدد من الجيران إضافة إلى حارس العقار، وجيران الأسرة المنكوبة في شارع طه حسين، بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة.

واستعلمت جهة التحقيق عن حالة السيدة المصابة بالرصاص في يدها اليسرى، تمهيدا لسؤالها في كواليس والأسباب التى دفعت زوج ابنتها إلى قتل ابنتها وأولاده وقتل نفسه.

وكانت جهة التحقيق أمرت بنقل الجثث الأربع، وهى لرجل وزوجته، وابنيهما إلى المشرحة لتشريحها، وعمل تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

وانتدبت النيابة رجال المعمل الجنائى لفحص مسرح الحادث وحرزت فوارق الطلقات وفحصت محتويات الشقة ومنافذها.

وأمرت النيابة بسرعة التحريات عن الحادث وملابساته واستمعت بشكل مبدئي للشهود من الجيران.

ولقى رجل وزوجته وابنيهما مصرعهم فيما أصيبت سيدة برصاصة في يدها اليسرى بمنطقة الزمالك دائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

فور ورود بلاغ بالواقعة انتقل رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل إلى مسرح الحادث بشارع طه حسين بالزمالك وتبين لهم من التحريات الأولية أن الزوج أطلق النار على زوجته وابنيه فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته "م.م" البالغة من العمر 58 سنة ما أسفر عن إصابتها قبل أن يطلق الرصاص على نفسه ويموت فى الحال.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث حيث نقلت المصابة للمستشفى، فيما حرر رجال المباحث المحضر رقم 2205 لسنة 2022، وباشرت النيابة اتخاذ اللازم قانونا.

الواقعة بدأ تكشفها ببلاغ تلقاه قسم شرطة قصر النيل من الأهالى أفادوا فيه ذعرهم من إطلاق نار كثيف داخل مسكن مجاور لهم فانتقلت قوة على الفور إلى مسرح الواقعة وتبين لرجالها ما سبق ذكره.