تفاصيل زيارة وزير الزراعة لمناطق وسط سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها تفاصيل زيارة الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، لمناطق وسط سيناء، وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أننا نسعى لجعل سيناء سلة الغذاء في مصر، وذلك من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجي.

وأكد المحافظ خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد في مدينة الحسنة بوسط سيناء، بحضور الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد الله قاسم زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور حسام الدين عبد العال رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، وأعضاء المجموعة البرلمانية والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل، أنه تم البدء بالمشروع القومي لتنمية سيناء عام 1994 وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التي تضيف مساحة 400 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة و 275 ألف فدانا داخل شمال سيناء.

وأشار المحافظ إلى الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة، وأنه سيتم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.

أعلن المحافظ تسليم التجمعات التنموية في شمال وجنوب سيناء للمستفيدين خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 25 أبريل المقبل، لافتا إلي أن التجمعات التنموية تستهدف توطين 3.5 ملايين نسمة.

وأوضح المحافظ، أن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية يكمن فى الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى والأمنى بها إلى جانب المساهمة فى حل المشكلة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدا أن المساحة الإجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الأول لتلك التجمعات تبلغ 5705 فدان جاهزة للزراعة على مياه الآبار العميقة ، وعدد 1141 مسكنا كاملة المرافق والتجهيزات، كما يتضمن كل تجمع عدد من المنشآت الخدمية الأساسية " مدرسة تعليم أساسى ، مسجد ، وحدة صحية ، ديوان ، ساحة رياضية ، مجمع محلات".. إلى جانب ترفيق تلك التجمعات بكافة المرافق ليصبح التجمع كامل المرافق والخدمات ليحقق الحياه الكريمة والاستقرار، وبالتالى يحقق الهدف المرجو منه وهو توطين الأسر من أبناء سيناء وباقى محافظات الجمهورية على أرض سيناء .

وأشار المحافظ الى انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية ، وكذا الأنشطة الزراعية الحالية والمستقبلية بسيناء، لافتا إلى تخصيص مساحة 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 متر مربع لكل مستفيد.

وأكد المحافظ دور وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء في تنفيذ برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية المتكاملة على أرض سيناء وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحقيق التنمية على أرض سيناء ودمج أبنائها في تلك التنمية.

من جانبه قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إننا نسعي لاستصلاح مليون فدان بسيناء ضمن مخطط التنمية الشاملة بسيناء، لافتًا إلي أن هناك مخططا للاستفادة من مياه محطة مصرف بحر البقر ومحطة المحسمة، والتي تعد أفضل مشروع علي مستوي العالم.

لفت الوزير إلي أن القيادة السياسية وضعت نصب أعينها محاربة الإرهاب وفي نفس الوقت التنمية، موجها الشكر إلي القيادة السياسية علي الجهود المبذولة لدعم أبناء سيناء.

وأشار الوزير إلي إقامة وحدة لمعالجة المخلفات بسيناء، وتحويلها إلي أسمدة عضويه، وتوفير المكينة الزراعية والجرارات من خلال تحسين الأراضي للمزارعين بسيناء، والتنسيق مع وزارة الري لحفر آبار جديدة، وإنشاء وحدة إصلاح للآبار المعطلة، وإنشاء معصرة زيتون، بجانب تسويق المحاصيل الزراعية.

وأعلن الوزير عن دعم أهالي القري العائدة بالشيخ زويد بـ 20 ألف شتلة زيتون من خلال مركز بحوث الصحراء، بجانب دعم التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.

وأضاف القصير، أن البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من خدمات وزارة الزراعة وكذلك مركز بحوث الصحراء في محافظة شمال سيناء عامة ، وخاصة في منطقة وسط سيناء بمركزي الحسنة ونخل.

أشار القصير، إلي أنه من خلال البرنامج تم توفير مفرخ بيض "قدرة 750 بيضة" خلال فترة التحضين "15 يوما" بالإدارة الزراعية بالحسنة لخدمة جميع القري، وتوفير محطة تحلية مياه بقدرة 8 متر يومي علي بئر زراعي بأحدي القري، وزراعة 3 أفدنة بالنباتات العطرية والطبية، يستفيد منها 6 أسر بقرية أم شيحان ، وتوزيع 5000 شتلة زيتون علي 30 أسرة بالمركز، و50 طن من أعلاف الأغنام علي 100 أسرة، صوبة زراعية لأحدي الأسر، و30 بطارية دواجن بياضه بالمشتملات علي 30 أسرة، 50 رأس ماعز شامي علي 25 أسرة، 4 خلايا شمسية لإنارة 4 منازل بتجمع أبو مراحيل و20 كرتونة مبيدات زراعية لخدمة 200 فدان زيتون .

وقال الوزير ان الجمهورية الجديدة وضعت نصب اعينها بناء الإنسان المصري.

بدوره أعلن الدكتور حسام الدين عبد العال رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، أن هناك بعض الأنشطة التطبيقية التي يشملها البرنامج للاستفادة المجتمعية من خدمات وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء وتنمية المشروعات الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية في سيناء، ومنها تقنيات الزراعة المستدامة والعمل على تنفيذها في فترة وجيزة .

وأضاف أن البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء، يضم عددا من الأنشطة التطبيقية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع ، وتتمثل في تطهير وصيانة آبار وهرابات المياه لرفع كفاءتها واستخدامها في الأغراض الزراعية ، النهوض بالثروة الحيوانية ، النهوض بزراعات الزيتون والمكافحة المتكاملة لها وللنباتات العطرية والأعشاب الطبية ، ونشر تقنيات الزراعات المحمية ( الصوب الزراعية ) الى جانب بعض الأنشطة التى تستهدف الشباب والمرأة البدوية.



