اليوم السابع
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تعيين ستولتنبرج رئيسا للبنك المركزى النرويجى

السبت، 05 فبراير 2022 09:04 م
تعيين ستولتنبرج رئيسا للبنك المركزى النرويجى ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو)
أوسلو أ ش أ

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عينت الحكومة النرويجية الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج رئيسا جديدا للبنك المركزى النرويجي.

 

وذكرت مجلة "بولتيكو"، اليوم  السبت ، أن تعيين ستولتنبرج يؤكد حقيقة أنه سيترك منصبه الحالى كرئيس لتحالف الدفاع الغربى كما هو مخطط له فى نهاية سبتمبر.. فيما أوضحت وزارة المالية النرويجية أن ستولتنبرج سيبدأ العمل فى البنك المركزى فى بداية ديسمبر القادم.

 

وتشير هذه الخطوة إلى أن السباق للعثور على خليفة ستولتنبرج للناتو يمكن أن يبدأ الآن بجدية مع مجموعة من الأسماء المطروحة، مثل الرئيس الإستونى السابق كيرستى كاليوليد، والرئيسة الليتوانية السابقة داليا جريبوسكايتو.

 


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