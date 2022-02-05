اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 06:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تشميع مطعم مأكولات شهير بالجيزة بعد ضبط لح مفروم وكفتة فاسدة بداخله

السبت، 05 فبراير 2022 05:43 م
تشميع مطعم مأكولات شهير بالجيزة بعد ضبط لح مفروم وكفتة فاسدة بداخله حملة بالجيزة تغلق مطعم شهير بحدائق الأهرام
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات. 
 
أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام في المنطقة 17س غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط لحوم مفروم وكفتة غير صالحة للاستخدام الآدمي به، وذلك فور تلقي شكوي المواطنين من المطعم المشار إليه وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة. 
 
 
وتأتى الحملات انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، وانطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.

لحوم فاسدة

الجيزة

حدائق الاهرام

محافظة الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة