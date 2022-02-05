تشميع مطعم مأكولات شهير بالجيزة بعد ضبط لح مفروم وكفتة فاسدة بداخله

كتب سيد الخلفاوى

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام في المنطقة 17س غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط لحوم مفروم وكفتة غير صالحة للاستخدام الآدمي به، وذلك فور تلقي شكوي المواطنين من المطعم المشار إليه وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وتأتى الحملات انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، وانطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.