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تسجيل دخول وخروج 27 سفينة بموانئ بور سعيد

السبت، 05 فبراير 2022 02:30 م
تسجيل دخول وخروج 27 سفينة بموانئ بور سعيد موانئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 27 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

 

 

 


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