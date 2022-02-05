اليوم السابع
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تجديد حبس 6 متهمين بحيازة أسلحة بغرض الأعمال الإرهابية 45 يوما في الفيوم

السبت، 05 فبراير 2022 07:11 م
تجديد حبس 6 متهمين بحيازة أسلحة بغرض الأعمال الإرهابية 45 يوما في الفيوم المستشار ياسر محرم رئيس المحكمة
الفيوم رباب الجالي

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قررت هيئة محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين، وفوميل لبيب، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان عجمي، اليوم السبت، تجديد حبس 6 متهمين، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بقصد استخدامها في أعمال عدائية وإرهابية ضد المجتمع، وحيازة منشورات عدائية.
 
ترجع وقائع القضية، رقم 1348 لسنة 2021م جنايات أ.د.ط سنورس، والمقيدة برقم 183 لسنة 2021م كلي الفيوم، إلى أيام 2 و3 و5 فبراير 2021م، بمراكز سنورس ويوسف الصديق ومركز الفيوم، عندما وجهت النيابة العامة، للمتهمين (محرم.ف.س-38 سنة)، دبلوم صناعي، ومقيم بمركز سنورس، و(أحمد.ع.ا-27 سنة)، طالب جامعي، ومقيم بقرية تلات بمركز الفيوم، و(محمود.د.ع)، و(عبد العاطي.س.ع)، و(خليفة.ك.ع-27 سنة)، طالب بكلية الحقوق، بإحدى قرى مركز يوسف الصديق، و(عمر.س.ع-25 سنة)، طالب بكلية الآداب، ومقيم بإحدى قرى مركز يوسف الصديق، تهم إحراز ذخائر تستعمل على أسلحة نارية، لاستخدامها في أعمال مخلة بالأمن العام، ونظام الحكم، ومبادئ الدستور.
 
وأكدت تحريات نقيب شرطة بجهاز الأمن الوطني، أن المتهمين أحرزوا ذخائر بقصد استعمالها في الأعمال العدائية، والإرهابية، وأنه تم تحريز محررات تنظيمية مع بعضهم، منهم المتهم (رائد.أ.م-طالب)، بحوزته منشور بعنوان "رؤية مقترحة للوصول إلى يوم "الحسم"، و"تقنيات استخدام القنابل اليدوية"، وغيرها.
 
 

محكمة جنايات الفيوم

الجماعات الإرهابية

الفيوم

محافظة الفيوم

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