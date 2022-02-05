تأجيل محاكمة قاتل جاره بالدقهلية بطعنة نافذة لشهر مارس المقبل

قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل محاكمة حارس مدرسة وسائق توكتوك بمركز الجمالية إلى جلسة شهر مارس القادم، لاتهامهما بقتل سائق لوجود خلافات بين زوجة المجنى عليه وزوجة المتهم الأول.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور وعضوية المستشار حسام محمود حشيش والمستشار انس أسامة العبد وأمانة سر مسعد كمال الدين طة وعصام محمد الدسوقي بمعاقبة ترجع الواقعة الى يوم 1 نوفمبر 2021 بدائرة مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية بعدما قرر المستشار حسام الدين مصطفى معجوز المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية إحالة ع . إ. أ 38 سنة حارس أمن بمدرسة الثانوية بنات بالجمالية و المتهم ع . إ. إ 19 سنة سائق توكتوك ومقيم بالجمالية إلى محكمة جنايات المنصورة لأتهامهما بقتل المجنى عليه الحسينى. أ . م 50 سائق عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات مطواه وماسورة حديد وخشبة وكمان له المتهم الثانى بمكان الواقعة والذى اعتاد التواجد به وما أن أبصره حتى أبلغ المتهم الأول والذى حضر مستلا للسلاح الأبيض والماسورة الحديدية وتوجها سويا صوب المجنى عليه وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الأول بمباغتة بضربة باستخدام السلاح الأبيض فاستقرت بصدره فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التى أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله من ذلك قتله حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره ومنع الأهالى من الدفاع عن المجنى عليه ملوحا بالأداة إحرازه

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وأنها توصلت لوجود خلاف سابق بين زوجة المجنى عليه وزوجة المتهم الأول و التى على إثرها اتفق مع المتهم الثانى على قتله وقام الأخير بمراقبة تحركات المجنى عليه وأبلغ المتهم الأول بتواجده بمكان الواقعة والذى حضر واصطحب المتهم الثانى إلى المكان الذى يتواجد به المجنى عليه وقام المتهم الأول بطعن المجنى عليه بمقدم يسار الصدر مما تسبب فى قطع بعضلة القلب ونزيف دموى جسيم مما تسبب فى الوفاه