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بدء إجازة الفصل الدراسى الأول للجامعات اليوم.. والتيرم الثانى 19 فبراير

السبت، 05 فبراير 2022 05:30 ص
بدء إجازة الفصل الدراسى الأول للجامعات اليوم.. والتيرم الثانى 19 فبراير جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تبدأ اليوم السبت، إجازة منتصف العام الدراسى الجارى، وذلك وفقا لما حدده الجدول الزمنى للعام الجامعى 2021 / 2022، والذى حدد بدء الإجازة  فى 5 فبراير الحالى لمدة أسبوعين، على يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 19 فبراير.
 
وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى ، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.
 
واختتمت الجامعات الحكومية أمس، الخميس، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول على مستوى أغلب الكليات الجامعية، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن لتنظيم ماراثون الامتحانات، والذى يتوافق مع الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2021 /2022.
 
وأجريت الجامعات امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول منذ شهر يناير الماضى وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتقليل الكثافات بالقاعات لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب ومنع انتشار عدوى كورونا، بالإضافة إلى توزيع الطلاب على فترات وتعقيم القاعات بصورة دورية.
 
كما بدأت بعض الكليات فى إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول وذلك لبعض الفرق الدراسية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترولات.
 

امتحانات الفصل الدراسى الأول

إجازة منتصف العام

اجازة التيرم الاول

الجامعات

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