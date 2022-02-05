بث مباشر مع أسرة طالب قتله 3 عاطلين أثناء إنقاذ طفل صدمه تروسيكل.. لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع أسرة الطالب حازم حماد والذى قتل حال محاولته لإنقاذ طفل صدمه سائق تروسيكل أثناء مروره من الشارع وحال إقناع سائق التروسيكل بالنزول للاطمئنان على الطفل تعدى على المجنى عليه. ويقول أمجد حماد والد شهيد الشهامة راضى تمام على حكم القضاء المصرى اليوم ولكن كنت أتمنى الحكم بالاعدام على المتهمين ،لأنهم قتلوا نجلى مع سبق الإصرار والترصد.

ويضيف كل ذنب نجل أن دافع عن طفل صدمه سائق تروسيكل وهى دى نتيجة الشهامة ربنا ينتقم منهم . وطالب والد المجنى عليه من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية،بسرعة ضبط إثنين من الجناة . ويقول أشرف حماد عن حازم حماد شهيد الشهامة كنا نتمنى الحكم الي بالاعدام على المتهمين بقتله أثناء محاولته لإنقاذ طفل صدمه سائق تروسيكل أثناء مروه من الشارع وحال إقناع سائق التروسيكل بالنزول للاطمئنان على الطفل تعدى على المجنى عليه، ووواثقين فى القضاء المصرى وراضين عن الحكم تماما. قضت اليوم محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حكمها بالسجن المؤبد لثلاثة أشقاء قتلو طالب حال محاولته لإنقاذ طفل صدمه سائق تروسيكل أثناء مروره من الشارع وحال إقناع سائق التروسيكل بالنزول للاطمئنان على الطفل تعدى على المجنى عليه.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم، بمصرع حازم حماد طالب هندسة كيميائية بأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، و مقيم شارع الجلاء البحرى بمدينة شبين الكوم بطعن سكين.

وبالانتقال تبين أنه تدخل لإنقاذ طفل صدمه سائق تروسيكل أثناء مروه من الشارع وحال إقناع سائق الترويكا بالنزول للاطمئنان على الطفل تعدى على المجنى عليه . فلقة مصرعه في الحال، وألقت قوات الشرطة القبض علي متهم من الثلاثة وتم تحرير محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.