انقطاع المياه عن قرية شطورة بسوهاج لمدة 6 ساعات بسبب أعمال الصيانة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، قطع المياه عن قرية شطورة بمركز طهطا بسوهاج، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا غدا الاحد الموافق 6 فبراير 2022 حتى الساعة السادسة من مساء نفس اليوم ولمدة 6 ساعات للقيام باعمال الصيانة بمحطة مياه شطورة السطحية.

وشدد رئيس مياه سوهاج على القائمين بتلك الأعمال ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإعاده ضخ المياه للمواطنين فور الانتهاء.

وأوضحت مها غازى مدير إدارة الإعلام أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونىوانه يتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا للمواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.