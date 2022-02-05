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انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الخاصة اليوم ويستمر 3 أسابيع

السبت، 05 فبراير 2022 11:01 ص
انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الخاصة اليوم ويستمر 3 أسابيع تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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أكد الدكتور محمد حلمى الغر امين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه تم فتح موقع تنسيق الجامعات الخاصة أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال العامين 2020 / 2021 لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الخاصة مع الفصل الدراسى الثانى.
 
وأضاف الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التقديم بالمرحلة الثالثة للتنسيق سيكون إلكترونيا فقط من خلال موقع التنسيق، مؤكدا أنه لن يحدث تخفيض فى الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة عن المرحلة الأولى للتنسيق عدا كليات قطاع العلوم الإنسانية حيث خفض الحد الأدنى للقبول إلى 55% فقط.
 
وأشار أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أنه تم مخاطبة الجامعات بإلغاء اختبارات القبول بكليات الجامعات الخاصة بحيث يتم ترشح الطالب من قبل أمانة مجلس الجامعات الخاصة وبعد ذلك يتم اختبار الطالب بالكلية التى تم قبوله بها لمعرفة المستوى وما يجب أن يتم تقويته لدى الطلاب .
 
 

الجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات الخاصة

مجلس الجامعات الخاصة

اخبار مصر

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