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اليوم.. نظر دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضده لإلغاء توكيلين

السبت، 05 فبراير 2022 01:00 ص
اليوم.. نظر دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضده لإلغاء توكيلين رشوان توفيق
كتب سليم علي

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تنظر الدائرة الثالثة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، وكانت هيئة المحكمة أجلت الجلسة للتحقيق وسماع شهود الطرفين. 
 
وقال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن آية رشوان توفيق، رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، ولم ترتض ابنته آية بالقسمة، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".
 
 
 
 

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