اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 05:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. صالون نقاشى بعنوان تجربة التنسيقية بين الماضى والحاضر والمستقبل

السبت، 05 فبراير 2022 03:00 م
اليوم.. صالون نقاشى بعنوان تجربة التنسيقية بين الماضى والحاضر والمستقبل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون نقاشي، اليوم السبت، يستعرض تجربة التنسيقية من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وأخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .
 
صالون التنسيقية
صالون التنسيقية
 
كما يستعرض الصالون الذي سيذاع على الصفحة الرسمية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدد من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة .
 
ومن المقرر أن يستعرض ويناقش الصالون تلك الموضوعات من خلال أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.
 
 

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

منتدى شباب العالم

صالون التنسيقية

اخبار مصر

التنسيقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"كلام في السياسة" يناقش دعم المواهب الشابة.. عضو تنسيقية شباب الأحزاب: قوتنا الناعمة لحن خالد ولغة يفهمها العالم.. أشرف زكى: المعاش 600 جنيه.. مجدي أبو عميرة: الشركة المتحدة فتحت مجالا لشركات الإنتاج

السبت، 05 فبراير 2022 12:52 ص

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: قوتنا الناعمة لحن خالد ولغة يفهمها العالم كله

الجمعة، 04 فبراير 2022 11:42 م

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يسافر إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطنى

الخميس، 03 فبراير 2022 12:50 م

إبراهيم الشهابى: تنسيقية شباب الأحزاب أصدق محاولة لبناء نظام ديمقراطى

الأربعاء، 02 فبراير 2022 03:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة