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المؤبد لـ3 أشقاء قتلو طالبا أثناء محاولته إنقاذ طفل صدمه تروسيكل بالمنوفية

السبت، 05 فبراير 2022 03:10 م
المؤبد لـ3 أشقاء قتلو طالبا أثناء محاولته إنقاذ طفل صدمه تروسيكل بالمنوفية محكمة- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قضت اليوم محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالسجن المؤبد لثلاثة أشقاء قتلو طالبا حال محاولته إنقاذ طفل صدمه سائق تروسيكل أثناء مروه من الشارع، وحال إقناع سائق التروسيكل بالنزول للاطمئنان على الطفل، اعتدى السائق على المجنى عليه.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم، بمصرع حازم حماد طالب هندسة كيميائية بأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، ومقيم شارع الجلاء البحرى بمدينة شبين الكوم بطعن سكين.

وبالانتقال تبين أنه تدخل لإنقاذ طفل صدمه سائق تروسيكل أثناء مروه من الشارع، وحال إقناع سائق التروسيكل بالنزول للاطمئنان على الطفل تعدى على المجنى عليه . فلقي مصرعه في الحال، وألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين الثلاثة وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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