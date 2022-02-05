المؤبد لعامل في اتهامه بقتل شخص والشروع فى قتل آخر بالمنشأة جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين محمد أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم محمد، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وناصر فؤاد، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شخص والشروع فى قتل آخر، بدائرة مركز المنشأة.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر عام 2015، بدائرة مركز المنشأة، عندما وجهت النيابة للمدعو ح . ا ، تهمة قتل المجنى عليه أ . ح ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أطلق صوبه وابلا من الأعيرة النارية من سلاح كان بحوزته "بندقية آلية"، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وشرع فى قتل ف . أ ، بإطلاق أعيرة نارية صوبه وتمكن المجنى عليه من الهروب بين الزراعات، كما وجهت النيابة للمتهم تهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج، قضت أيضا برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عاطف رمسيس بإحالة أوراق عاملين لفضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بشأنهما، وحددت الثانى من دور شهر فبراير للنطق بالحكم مع إستمرار حبس المتهمين، لإتهامهما بقتل شخص وإستعراض القوة والعنف وإصابة 4 أشخاص آخرين بمركز أخميم.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2019، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة لكلا من أ. ص 54 سنة عامل، ون. ع 60 سنة عامل، وآخرون، تهمة قتل المجنى عليه أ. ح، مع سبق الإصرار والترصد بأن قام المتهمين المذكورين بضرب المجنى عليه بعصا شوم على رأسه فأحدثا إصابته التى أودت بحياته، واستعرضوا القوة واستخدموا العنف والتهديد بأسلحة نارية وبيضاء ضد 4 أشخاص آخرين، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.