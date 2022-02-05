الكهرباء تطلق البرنامج التدريبى لخدمة أفضل للمواطنين بالتعاون مع الأكاديمية البحرية

كتبت رحمة رمضان

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم البرنامج التدريبى نحو خدمة أفضل للمواطنين وذلك بالتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لعدد 450 متدربًا من موظفى خدمة العملاء بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنه تم إطلاق البرنامج التدريبى صباح اليوم بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورؤساء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن البرنامج يستهدف تأهيل فريق جودة الخدمات بشركات توزيع الكهرباء للحصول على رخصة مراقب جودة وذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية نحو التميز فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتماشيًا مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الخاصة نحو التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات المقدمة.

وقال المصدر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسعى لتلبية احتياجات جمهور مشتركين قطاع الكهرباء من خلال الاعتماد على افضل الكفاءات من شركات التوزيع الـ9.