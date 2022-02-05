الكشف على 1850 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية المأمورية بتفتيش ثان بمركز كفر سعد تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وفى هذا السياق،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير المديرية أنه تم خلال تلك القافلة التى استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت ، توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1850 مواطن، كما تم تحويل 16 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 6حالات، الى جانب إجراء 340 تحليل معملى و فحص 22 حالة بالأشعة و 28حالة بالسونار.