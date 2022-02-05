العظمى بالقاهرة تصل 20 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجات

جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 6 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 08 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 7 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجات

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 09 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 8 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجات

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 08 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 9 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجات

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 08 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجات

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجات