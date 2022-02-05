السفير المصرى بموسكو يتابع استعدادات مشاركة مصر فى منتدى سان بطرسبرج

كتب - أحمد جمعة

اجتمع السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، اليوم، مع ألكسندر ستوجلف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة روس كونجرس الروسية، المعنية بتنظيم منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، حيث ناقشا الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر ضيفًا للشرف في فعاليات المنتدى، والمقرر عقده خلال شهر يونيو 2022.

وقال السفير نزيه النجاري «إنه تم خلال الاجتماع متابعة ما تم إنجازه على صعيد الترتيبات اللوجستية والموضوعية الخاصة بالمشاركة المصرية، فضلاً عن مناقشة أهم الموضوعات والمقترحات ذات الصلة بهذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة روس كونجرس عن الترحيب بمستوى التنسيق القائم مع الجانب المصري، وتطلعه للمشاركة المصرية الهامة في فعاليات منتدى سان بطرسبرج، والتي تتزامن هذا العام مع الاحتفال باليوبيل الفضي للمنتدى، وبما يعكس تميز العلاقات بين البلدين.