أسماء الفائزين بسباق الهجن بالعلمين بأول أشواط السباق الـ 30 شوطا

العلمين - محمد حسين

اختتمت بميدان سباقات الهجن بالعلمين فعاليات سباق الهجن الثالث، بعدد 10 أشواط ختامية، وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان، اسماء الفائزين بأول أشواط السباق وعددها 30 شوطا.

وقال الدكتور مهدى سالم، مدير البطولة، إنه فاز بأول أشواط الفترة الصباحية فى اليوم الأول ربيع عوده ترابين، وسليم عويض حويطات، وسلمى محمد عليقات، وسعيد ابو جرار، وإسماعيل عيد مزينة، ومبارك سلامة حويطات، وسلامة ابو الندا ترابين، ومحمد زايد تياها، وسالم الشاطر العوازم، وعلى إدريس مفتاح.

وأضاف مدير البطولة، إنه فاز بأول اشواط الفترة المسائية خالد محمد سلمى حويطات وفريج عتيق المزينى، وعودة سليمان حويطات، وربيع ابو سريع عليقات ومحمد سليمان حويطات، ومسلم راشد حويطات واسماعيل سليمان تياها، ومحمد زايد تياها، ومسلم بوراشد حويطات.

وتابع إنه فاز بأول أشواط اليوم الختامي خضير عليقات وسليم أبو راشد حويطات وذياب صالح الفايدى ونصار عيد احيوات وصالح ابو معمر قرارشه، ومحمد سلامه ابو الشيخ، وسيد على الزميلى، ومحمد زايد تياها، وفرج حسين قرارشه، وسليم ابو راشد حويطات، وصالح الشرارات.

واختتمت اليوم السبت فعاليات سباق الهجن بالعلمين، وتنافست فيها 800 من الهجن من كل المحافظات على أول مراكز 30 شوطا.

وكانت الفعاليات انطلقت أمس على فترتين صباحية ومسائية، بواقع 10 أشواط بكل فترة، واختتمت اليوم بـ 10 أشواط.

وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن المصري، إن السباق ينظمه الاتحاد المصري للهجن بدعم ورعاية من اتحاد الهجن الإماراتي، وبدأت فعالياته الجمعة وتتواصل حتى اليوم السبت بعد 30 شوطا ومشاركة هجن من كل المحافظات.

وأضاف، إنه للمرة الثالثة تنظم بطولة سباقات هجن على أرض مضمار العلمين، وسط حضور كثيف من أندية الهجن من كل المحافظات والهجانة، لافتا إلى أن الهجن التي تتسابق للحصول على المركز الأول من محافظات شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد وسوهاج ومطروح والمنيا والأقصر والإسماعيلية والشرقية والسويس.

وأشار إلى أن أصحاب الهجن قطعوا بها مسافات من أجل المشاركة وتحقيق الفوز، مؤكدًا أن التسابق يتم باستخدام الراكب الآلى لقيادة كل جمل مشارك.

وأضاف أن مهرجان سباق الهجن، جاء استكمالا لفعالية احتفال بالإبل، بدأت بمسابقة المحالب وهي مسابقة تنظم لأول مرة، وتم خلالها اختيار 32 ناقة تنافست للحصول علًى المركز الأول لمدة يومين.