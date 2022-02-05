اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 11:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أستاذ السياسات الدولية: الشركات الصينية تنقل تكنولوجيا متطورة لمصر

السبت، 05 فبراير 2022 10:33 م
أستاذ السياسات الدولية: الشركات الصينية تنقل تكنولوجيا متطورة لمصر أشرف سنجر
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، إن هناك شراكة استراتيجية مثمرة بين مصر والصين، مضيفا أن العلاقات بين البلدين متميزة اقتصاديا وسياسيا والشريك الصينى مهم فى التنمية لمصر، وهذه سادس زيارة للرئيس السيسي للصين فى وقت قصير جدا، مؤكدا أن الشركات الصينية تنقل تكنولوجيا متطورة بمصر.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، :" التبادل التجارى مع مصر 15 مليار دولار، وصادرات مصر تزيد للصين، وبكين تعتبر مصر مفتاح للشرق الاوسط وأفريقيا".

وشهدت تلك الفترة تعاونا مكثفا فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية توج بالتعاون فى مواجهة جائحة كورونا، والعام الماضى احتفلت الصين ومصر بالذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وأكد السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشانج فى أكثر من مؤتمر صحفى عقد خلال العام 2021، أن الصين تضع مصر فى مكانة خاصة حيث أن العلاقات الثنائية نموذجًا يحتذى به وتتسم بالتعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والمكاسب المشتركة

 


الصين

مصر

اشرف سنجر

الشركات الصينية

تكنولوجيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم السابع: قمة تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والصين فى قاعة الشعب الكبرى ببكين

السبت، 05 فبراير 2022 09:13 م

دلالات زيارة الرئيس السيسى إلى الصين.. تنسيق وتحالف بين البلدين فى كافة المجالات.. مصر تدخل مرحلة جديدة من الشراكة مع الصين باعتبارها قوى كبرى.. وخبراء يؤكدون: بكين تتعامل مع القاهرة كحليف إستراتيجى

السبت، 05 فبراير 2022 09:00 م

قمحة لبرنامج الحياة اليوم: تنسيق وتحالف بين مصر والصين فى كافة المجالات

السبت، 05 فبراير 2022 07:48 م

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الصين شريك استراتيجي لمصر في مجالات عديدة

السبت، 05 فبراير 2022 07:44 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة