أستاذ السياسات الدولية: الشركات الصينية تنقل تكنولوجيا متطورة لمصر

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، إن هناك شراكة استراتيجية مثمرة بين مصر والصين، مضيفا أن العلاقات بين البلدين متميزة اقتصاديا وسياسيا والشريك الصينى مهم فى التنمية لمصر، وهذه سادس زيارة للرئيس السيسي للصين فى وقت قصير جدا، مؤكدا أن الشركات الصينية تنقل تكنولوجيا متطورة بمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، :" التبادل التجارى مع مصر 15 مليار دولار، وصادرات مصر تزيد للصين، وبكين تعتبر مصر مفتاح للشرق الاوسط وأفريقيا".

وشهدت تلك الفترة تعاونا مكثفا فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية توج بالتعاون فى مواجهة جائحة كورونا، والعام الماضى احتفلت الصين ومصر بالذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وأكد السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشانج فى أكثر من مؤتمر صحفى عقد خلال العام 2021، أن الصين تضع مصر فى مكانة خاصة حيث أن العلاقات الثنائية نموذجًا يحتذى به وتتسم بالتعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والمكاسب المشتركة