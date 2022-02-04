5 معلومات عن رفع حدود تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

كتب إسلام سعيد

قرر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إجراء تعديلات على شرائح التمويل المختلفة برفع الحد الأقصى للقرض سواء على المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، وفيما يلي أبرز المعلومات عن رفع حدود التمويلات.

- إدخال المشروعات المتوسطة ضمن تمويلات جهاز تنمية المشروعات يصل 30 مليون جنيها.

-القرض للمشروع الصغير يصل إلي 15 مليون جنيها.

- رفع حدود تمويل المشروعات متناهية الصغر لتصل إلي 500 ألف جنيه عبر البنوك

- تعديل حدود التمويلات ينزامن مع إقرار قانون 152 لسنة 2020.

- رفع الجهاز تمويلات العام الماضي لتصل إلي 7.8 مليار جنيه لأول مرة في 2021

وكشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تعديل السياسية الائتمانية لجهاز تنمية المشروعات ومراجعتها مع البنك المركزي وجري إقرارها في أكتوبر الماضي، ووفق القواعد الجديدة سيصل الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز إلي 30 مليون جنيها لبعض الأنشطة من المشروعات المتوسطة.

وأضافت جامع في ردها على سؤال اليوم السابع على هامش ورشة عمل لجهاز تنمية المشروعات، أن خطة الجهاز لعام 2022 تشهد بدء تنفيذ القواعد الجديدة للتمويل لتشمل الشرائح المتوسطة، وسيبدأ الجهاز رفع التمويل إلي 15 مليون جنيها وسيكون الحد الأقصى 30 مليون جنيه بحيث يتم الوصول إلي هذا الحد بشكل تدريجي.

يشار إلي أن الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز كان يصل إلي 12 مليون جنيه للمشروعات الصناعية والإنتاجية ومع إقرار القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فإنه جري تعديل القواعد المنظمة للائتمان وذلك لتشمل محفظة الجهاز المشروعات المتوسطة.