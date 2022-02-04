"مياه القليوبية" تنشر معداتها لسرعة التعامل مع مياه الأمطار

القليوبية إبراهيم سالم

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، المعدات وسيارات شفط مياه الأمطار على الطرق والمحاور الرئيسية والمدن لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار التى شهدتها مدن المحافظة مساء اليوم.

وأعلن مجاهد، رفع درجة الاستعداد ونشر وتواجد معدات الشركة وفرق الطوارئ بكافة الميادين والطرق الرئيسية والمحاور تحسبا لسقوط الأمطار حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه رئيس شركة مياه القليوبية، باستمرار عمل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقى بلاغات تجمعات مياه الأمطار وسرعة توجيه فرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وشهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات الأخيرة من اليوم الجمعة، إلى جانب انتشار غيوم كثيفة غطت سماء المحافظة، وبرودة وشدة حركة الرياح بها، وسط إعلان حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع تراكمات مياه الأمطار.

وأعلنت المحافظة الاستعداد لموجة الطقس السيئ التى ستشهدها المحافظة خلال الأيام المقبلة، حيث أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الصقيع المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتى يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحياناً.

وشدد المحافظ، فى بيان له على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر.

وأكد المحافظ، تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أى مشكلة تطرأ.

وشدد على رفع درجة الاستعداد والتأهب منذ الآن وحتى انتهاء الموجة والتى قد تستمر لمدة يومين والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أية أحداث طارئة أو أزمات متوقعة واتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

أعمال رفع تراكمات مياه الامطار



خلال أعمال رفع تراكمات مياه الامطار



رفع تراكمات مياه الامطار



سيارات مياه القليوبية ترفع تراكمات المياه من الشوارع