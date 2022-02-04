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مستشفى كفر الشيخ العام تنظم ورشة عمل عن تشخيص وعلاج حالات الاختناق

الجمعة، 04 فبراير 2022 09:39 م
مستشفى كفر الشيخ العام تنظم ورشة عمل عن تشخيص وعلاج حالات الاختناق الحضور بالندوة لبحث الجديد بشأن علاج أمراض الأنف والأذن
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم قسم الأنف والأذن بالمستشفى العام بكفر الشيخ ورشة عمل، لتشخيص وعلاج حالات ضيق التنفس أثناء النوم، ومناقشة كل ما هو جديد لتشخيص وعلاج مثل هذه الحالات، وتم استعراض أكثر من 12 حالة مرضية اليوم أثناء ورشة العمل، تحت رعاية الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، وإشراف الدكتور محمد عوف، رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى العام.

حاضر فيها الدكتور أحمد السبكي، أستاذ الأنف والأذن بجامعة المنصورة، والدكتور أحمد ياسين بهجت، أستاذ الأنف والأذن بجامعة الإسكندرية، وتضمنت ورشة العمل محاضرة علمية للأطباء، وإجراء عمليات جراحية لحالات مرضيه، بحضور أطباء قسم أنف وأذن بالمستشفى وأطباء أنف وأذن مستشفيات المحافظة، والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور محمد عوف، رئيس قسم الأنف والأذن، إن قسم الأنف والأذن في تطورمستمر، موجهٱ الشكر للدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، على مساندته لهذه الورش والمؤتمرات، لتعليم الأطباء على كل المستجدات الطبية كلٱ في تخصصه.

وأضاف الدكتور مؤمن إبراهيم الجرمي، استشاري الأنف والأذن بالمستشفى العام بكفرالشيخ، أن حالات صعوبة التنفس أثناء النوم لها تأثير مباشر على القلب والعقل، وعدم أداء الشخص المريض في عمله والمجتمع.

وقال الدكتور أحمد عفيفي، استشاري الأنف والأذن، إن قسم أنف وأذن، يتم تنظيم مثل هذه الورش، لتعريف الأطباء بكل ما هو جديد في عالم الطب، لعلاج المرضى وفق أحدث الطرق المتبعة في العالم.

وأضاف الدكتور صلاح الزيني أخصائي الأنف والأذن، أن قسم الأنف والأذن بالمستشفى العام لن يتوقف عن عمل هذه الورش والمؤتمرات، لنتعلم جميعٱ ونستوعب كل ماهو جديد ومستجد لعلاج حالات الأنف والأذن.
 
الحضور بالندوة لبحث الجديد لعلاج امراض الانف والاذن
الحضور بالندوة لبحث الجديد لعلاج امراض الانف والاذن
 

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حالات الاختناق

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