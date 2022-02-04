قارئ يناشد المسئولين رصف طريق باط الكوم بأبو المطامير البحيرة.. والمحافظة ترد

أمنية فايد- البحيرة - ناصر جودة



من جانبه أكد المركز الإعلامي لمحافظة البحيرة، تكثيف الجهود للرد على شكاوى المواطنين والاستجابة العاجلة إلى مطالبهم، مضيفا أنه جارى التواصل مع الوحدة المحلية لمركز أبو المطامير لبحث شكاوى الأهالى، وكذلك تشكيل لجنة لبحث الشكوى على أرض الواقع ومدى إدراج شوارع القرية فى خطة الرصف الجديدة. أرسل القارئ سعيد حاتم الهواري والمقيم في منطقة باط الكوم التابعة لمركز ومدينة أبو المطامير محافظة البحيرة ، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص رصف الطرق في المنطقة نظرا لصعوبة السير خاصة مع الأمطار الغزيرة التي نشدها طوال فصل الشتاء.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".