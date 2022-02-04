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طقس المنيا الآن.. غيوم واختفاء الشمس وبرودة الجو.. لايف

الجمعة، 04 فبراير 2022 01:29 م
طقس المنيا الآن.. غيوم واختفاء الشمس وبرودة الجو.. لايف
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا، وتشهد المحافظة طقسا غير مستقر مع سطوع متقطع للشمس وظهور الغيوم الكثيفة، ونشاط للرياح المحملة بالأتربة.

فيما شهدت المحافظة أمس، طقسا مستقرا وظهور الشمس طوال اليوم، مع عدم نشاط الرياح وطقس دافئ نهارا وبارد ليلا.

وكانت المحافظة أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

 


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