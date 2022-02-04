اليوم السابع
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ضبط 3 أطنان أغذية فاسدة فى الإسكندرية

الجمعة، 04 فبراير 2022 12:46 م
ضبط 3 أطنان أغذية فاسدة فى الإسكندرية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط 3 طن من المواد الغذائية أنواع مختلفة داخل عبوات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

كما تم ضبط 1250 عبوة سجائر وأدخنة أنواع مختلفة أجنبية الصنع وبدون فواتير أو مستندات وغير مسددة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها، بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات كائن بدائرة قسم شرطة العطارين) وذلك لقيامه بالإتجار فى السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر.

وضبط (1202 عبوة سجائر وأدخنة أنواع مختلفة أجنبية الصنع وبدون فواتير أو مستندات وغير مسددة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها) بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات كائن بدائرة قسم شرطة المنشية) وذلك لقيامه بالإتجار فى السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.


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