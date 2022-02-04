اليوم السابع
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صور.. أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديد

الجمعة، 04 فبراير 2022 01:24 ص
صور.. أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديد أول جلسة بمحكمة وادى النطرون
كتب إبراهيم قاسم

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أعلنت وزارة العدل، عن انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة، وذلك عقب نقل بعض دوائر محكمة الجنح المجمع مؤخرا.

ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة (1)
ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة 

 

ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة (2)
ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة 

 

يذكر أن مجمع المحاكم بوادي النطرون يضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إدارياً بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة.

 

ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة (3)
ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة 

 

ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة (4)
ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة 

 

ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة (5)
ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة 

 

ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة (6)
ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة 

 

ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة (7)
ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

 

ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة (8)
ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة 

 

ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة (9)
ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة 

 

ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة (10)
ول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة 

 


وزارة العدل

محكمة جنح

مجمع محاكم وادى النطرون

محكمة جنح وادى النطرون

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