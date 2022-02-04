صعود الأسواق الإماراتية بختام تعاملات الأسبوع..و"دبى" ترتفع بنسبة 0.56%

كتب هانى الحوتى

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.56% رابحًا 17.87 نقطة ليغلق عند مستوى 3170.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 44.4 مليون سهم محققة ما قيمته 85.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1524 صفقة لعدد 27 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.16%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاعي السلع والاتصالات بنسبة 5.63%، 0.61%، على التوالي.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 8.44%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.12%، وتراجعت 5 أسهم على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.07%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.69%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.4 مليون ورقة بقيمة 20.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.42%.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.056% رابحًا 4.9 نقطة ليغلق عند مستوى 8732.92 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.582 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 155.6 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 4068 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.66%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%.

وارتفع 27 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة الظفرة للتأمين" بنسبة 14.94%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 13.33%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 1.45%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 1.15%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 0.88%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 315.1 مليون درهم.