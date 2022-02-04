صحة المنيا: الكشف على 125 ألفا و231 طفلا بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبى على 125 ألفا و231 طفلًا حديث الولادة بالمنيا خلال عام 2021 وذلك في إطار مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حرصا على صحة الطفل المصري وبرعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وقال الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأوضح أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

وأضاف الدكتور أحمد خليل أن هذه المبادرة في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة فقد أولى الرئيس اهتماما ملحوظا للنهوض بالمنظومة الصحية وهو ما انعكس واضحا من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن المصرى، في الوقت الذى تسعى فيه وزارة الصحة والسكان إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها.