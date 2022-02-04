شمال يمين احنا المصريين.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" شمال يمين احنا المصريين .. الرئيس السيسى يهنئ منتخب مصر بالصعود لنهائى أمم أفريقيا ويؤكد: المصرى قادر على صنع المستحيل.. "الفراعنة" فى النهائى العاشر فى تاريخه.. ونجوم المنتخب عن حلم الثامنة: سنلعب المباراة النهائية بنفس الروح.

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