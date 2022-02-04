سقوط نصابين استولوا على أموال المواطنين بانتحال الصفة فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالجيزة، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، بتضرره من مجموعة من الأشخاص لادعاء عملهم بإحدى الجهات الحكومية، وطلبهم مبلغا ماليا منه لإحدى الجمعيات التابعة للدولة "على خلاف الحقيقة"، وتمكنوا من الحصول على مبلغ مالى كمقدم من إجمالى المبلغ المطلوب.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص بالمعاش، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة) بالاشتراك مع (شخصين) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبط المتهم حال تردده على المُبلغ وبصحبته (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالجيزة)، وتبين أنهما شريكيه فى الواقعة المشار إليها، وبمواجهتهم أقروا جميعاً بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.