زوكربيرج يعانى من أكبر خسارة فى يوم واحد ويفقد 29 مليار دولار

كتبت ريم عبد الحميد

خسر مارك زوكربيرج، مؤسس موقع فيس بوك ورئيس شركة ميتا، 29 مليار دولار من صافى ثروته أمس الخميس مع التراجع الحاد فى أسهم شركة ميتا، والتى سجلت تراجعا قياسيا فى يوم واحد، فى حين أضاف رفيقه الملياردير جيف بيزوس 20 مليار دولار لثروته الشخصية بعد الأرباح الأخيرة التى حققتها أمازون.

وانخفضت أسهم ميتا بنسبة 26%، مما أدى إلى محو أكثر من 200 مليار دولار فى قيمتها السوقية، والذى يعد أكبر تراجع فى القيمة السوقية لشركة أمريكية على الإطلاق، وأدى هذا إلى خفض ثروة المؤسس والرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج إلى 85 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.

ويمتلك زوكربيرج 12.8% من أسهم عملاق التكنولوجيا، الذى كان يعرف من قبل باسم فيس بوك.

فى المقابل، فإن بيزوس، رئيس شركة أمازون لتجارة التجزئة الإلكترونية، يمتلك 9.9% من أسهم الشركة، وهو ثالث أغنى رجل فى العالم وفقا لمجلة فوربس.

وارتفعت أرباح أمازون فى الربع الأخير من العام الماضى بفضل استثماراتها فى شركة السيارات الكهربائية ريفيان، وقالت الشركة إنها سترفع الأسعار السنوية لاشتراكات برايم فى الولايات المتحدة، مما أدى إلى رفع أسهمها بنسبة 15% فى التداول الممتد، واستعداداها لتحقيق أكبر نسبة من المكاسب منذ أكتوبر 2009.

وارتفعت ثروة بيزوس بنسبة 57% إلى 177 مليار دولار فى عام 2021 عما كانت عليه قبل عام، وفقا لفوربس، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الازدهار الذى شهدته أمازون خلال جائحة كورونا عندما كان الناس يعتمدون بشكل كبير على التسوق الإلكترونى.