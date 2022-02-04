اليوم السابع
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الجمعة، 04 فبراير 2022 01:38 م
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رفع 105 سيارات ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

الجمعة، 04 فبراير 2022 01:10 م
رفع 105 سيارات ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع حملات أمنية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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رفعت الجهات المعنية 105 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


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