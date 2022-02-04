حبس محصل وسائق 4 أيام لسرقتهما مبلغا ماليا من شركة بالأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية بحبس سائق ومحصل 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بسرقة أموال من الشركة التى يعملا بها.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في كشف سرقة أموال من إحدى الشركات بالأزبكية وضبطوا مرتكبى الواقعة.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من المدير المسئول بشركة لإدارة الصيدليات، كائنة بدائرة القسم، بإكتشاف سرقة مبلغ مالى من دولاب بغرفة الحسابات بالشركة محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل رجال المباحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعـة (سائق ومحـصـل بـذات الشركة - "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين والقبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا بأنهما نظراً لعملهما فى توريد مبالغ مالية للشركة وعدم حضور أمين الخزنة، والاحتفاظ بالمبلغ بإحدى الدواليب بغرفة الحسابات بالشركة إختمرت فى ذهنهما سرقة المبلغ ، وانتظرا حتى خرج الموظفين وتسللا لغرفة الحسابات واستوليا على المبلغ المالى من الدولاب.

وبإرشادهما ضبطت الشرطة المبلغ المالى بمسكن احدهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.