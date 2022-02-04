اليوم السابع
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الجمعة، 04 فبراير 2022 10:11 م
أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية" تشكل غرفة عمليات لمتابعة استقرار تداول وقود السيارات

الجمعة، 04 فبراير 2022 04:33 م
"تموين الإسكندرية" تشكل غرفة عمليات لمتابعة استقرار تداول وقود السيارات محطة وقود -أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أصدر محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة إلى جمال عمار وكيل المديرية، وسليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية لمتابعة محطات تموين السيارات والأرصدة الموجودة والتأكد من توافر وقود السيارات بعد تحريك الأسعار اليوم، وذلك بالتنسيق مع الإدارات التموينية الفرعية المنتزه وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب، وذلك بضرورة إعلان الأسعار الجديدة داخل المحطات.
 
وقد تم تحريك أسعار وقود البنزين اليوم ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، حيث أصبحت الأسعار الجديدة، حيث تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرش / لتر لتكون الأسعار، "بنزين 80" 7.25 ، "بنزين 92" 8.50، "بنزين 95" 9.50، مع بقاء سعر السولار والمازوت كما هو.
 
هذا ولن يتم رصد أى تجاوزات فى تداول وقود السيارات والأمور مستقرة تمامًا فى هذا القطاع الحيوى بالمحافظة من خلال الحملات التموينية المستمرة عملها حتى الآن.

 


الاسكندرية

ارتفاع اسعار البنزين

سعر البنزين

محطات البنزين

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