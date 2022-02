انقطاع الكهرباء عن 330 ألف شخص بـ"تكساس" وشلل مرورى بسبب عاصفة.. فيديو

تقطعت السبل بالسائقين طوال الليل على طول الطرق السريعة في تكساس الأمريكية بالقرب من سان أنطونيو بعد سلسلة من الحوادث، وهو أحد الآثار اللاحقة لعاصفة شتوية تسببت في سقوط صقيع وثلوج كثيفة في جميع أنحاء وسط الولايات المتحدة هذا الأسبوع وتركت مئات الآلاف من المنازل والشركات بدون كهرباء يوم الجمعة حيث هددت الظروف المناخية الجليدية أجزاء من السهول ونيو إنجلاند.

