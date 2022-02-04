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"اللجنة الصومالية" تعلن الجدول الزمني للانتخابات الفيدرالية

الجمعة، 04 فبراير 2022 02:26 م
"اللجنة الصومالية" تعلن الجدول الزمني للانتخابات الفيدرالية رئيس الوزراء الصومالي، محمد روبلي
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت لجنة الانتخابات ولاية جنوب الغرب في الصومال، اليوم الجمعة، عن الجدول الزمني لإجراء عملية انتخابات 13 مقعدا نيابيا بمجلس الشعب الفيدرالي والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير في مدينة "براوي" حاضرة الولاية.

وفي وقت سابق، بحث رئيس الوزراء الصومالي، السيد محمد حسين روبلي، مع وجهاء أعيان وشيوخ العشائر المنحدرين من القبائل البنادرية، سبل نزاهة وشفافية انتخابات المقاعد النيابية بمجلس الشعب المخصصة لهم.

كما اجتمع "روبلي" مع نائبه السيد مهدي محمد غوليد، ورئيس مجلس الشيوخ، عبدي حاشي عبد الله، لمناقشة حل سوء التفاهم القائم بين الأطراف المعنية بالانتخابات، حيث تم الاتفاق على العمل معا لاستكمال ماتبقى من عملية انتخاب الأعضاء المنحدرين من الأقاليم الشمالية الذين يمثلون أرض الصومال في مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي.

 


اللجنة الصومالية للانتخابات

الجدول الزمني للانتخابات الفيدرالية

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الانتخابات الصومالية

الصومال

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