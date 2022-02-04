اليوم السابع
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القبض على مسجل خطر سرق مبلغا ماليا من سيارة أمام أحد البنوك بـ6 أكتوبر

الجمعة، 04 فبراير 2022 11:19 ص
القبض على مسجل خطر سرق مبلغا ماليا من سيارة أمام أحد البنوك بـ6 أكتوبر سرقة سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مسجل خطر، لاتهامه بكسر زجاج سيارة، وسرقة مبلغ مالي منها، خلال تواجد مالكها بأحد البنوك، في مدينة 6 أكتوبر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين، أنه حال توقفه بسيارته أمام أحد البنوك بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالي، ودخوله إلى مقر البنك لإنهاء بعض المعاملات، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج سيارته وسرقة مبلغ مالي منها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المُستخدمة فـي ارتكاب الواقعة، "مستأجرة "، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، كما أرشد عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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